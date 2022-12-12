Колаборанти працювали за обіцяні ворогом 50 тис. російських рублів й змушували людей голосувати на псевдореферендумі.

На Херсонщині затримано трьох колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, вони були представниками "виборчих комісій", створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону.

"Перебуваючи на "посадах", вони виконували вказівки Москви щодо підготовки і проведення незаконного референдуму з "приєднання" до РФ захоплених районів півдня України. Для цього розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району", - поінформували в СБУ.

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Як додали у спецслужбі, за забезпечення "явки" на псевдореферендумі та голосування на користь країни-агресора російські окупанти обіцяли своїм поплічникам "винагороду" у розмірі 50 тис. російських рублів кожному.

"Колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну відмітку в бюлетенях. У разі відмови зловмисники одразу зверталися до озброєних рашистів, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, колаборантами є троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

В СБУ додали, що після звільнення району зловмисники намагались "загубитись" по різних населених пунктах, однак співробітники СБУ встановили їх місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Псевдореферендуми росіян на захоплених територіях України

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Лідери держав і урядів 27 країн-членів ЄС, США, Ізраїль заявили, що ніколи не визнають анексію Росією українських окупованих територій.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій. Генасамблея ООН також засудила спробу анексії Росією територій України

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