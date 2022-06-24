Під час окупації підозрювані безчинствували в селах Вишневе, Слобода та Лукашівка.

На Чернігівщині повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які катували місцевих жителів під час окупації.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, у період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка ці особи в групі з іншими військовими РФ вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ.

Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь.

"За свідченнями одного з потерпілих, російські військовослужбовці били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити", - йдеться в повідомленні.

Іншого потерпілого злочинці утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину і використовували її для перевезення награбованого у місцевих мешканців майна.

"Жорстоке поводження загарбників з мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними свідченнями очевидців і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями", - зазначили в СБУ.

Фігурантам проваджень заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб). Встановлюються особи інших військовослужбовців РФ, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення України.

Як повідомляв УНІАН, суд в Україні засудив першого російського військового Вадима Шишимаріна за умисне вбивство цивільного на Сумщині до довічного позбавлення волі.