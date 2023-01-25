Йдеться про події березня 2022 року за участі командира та старшого стрільця-розвідника відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку Червоного прапора.

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які шукали патріотично налаштованих громадян в Ірпені на Київщині та імітували розстріл цивільних.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, встановлено і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни двом військовослужбовцям збройних сил РФ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, впродовж березня 2022 року командир та старший стрілець-розвідник відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку Червоного прапора разом з підпорядкованими бійцями проводили спеціальні рейди у м. Ірпінь Бучанського району Київської області.

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"Вони жорстоко, образливо та принизливо ставилися до цивільного населення, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, військові РФ незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних, вони нанесли удари по тулубу і голові одного із них та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з його головою.

"У подальшому для проведення допиту вони вивели чоловіка у двір будинку. Там військовий РФ нібито через ненадання "правдивої інформації" направив на потерпілого автоматичну зброю. Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого, завдавши йому сильних моральних та психічних страждань", - розповіли в ОГП.

Водночас, у Нацполіції уточнили, що згодом вказані військові РФ були передислоковані в інші регіони бойових дій на території України.

Відтак у вересні 2022 року під час бойових дій на Херсонському напрямку одного із них затримали сили безпеки та оборони України.

"Підозра одному зловмиснику вручена в умовах СІЗО. Разом з тим під час досудового розслідування встановлено, що вказаний військовослужбовець РФ неодноразово брав участь у військових діях на території Сирії, Криму, Донецької, Луганської та інших областей України", - зазначили в поліції.

Наразі місце перебування другого фігуранта встановлюється.

Бої за ірпінь

Місто Ірпінь Київської області, яке одним з перших прийняло на себе удар армії РФ після повномасштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, було звільнене з-під російської окупації 28 березня 2022 року.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які розташовані поруч. Під столицею - в Ірпені, в Гостомелі, на Житомирській трасі та в Бучі йшли бої.

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