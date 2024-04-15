В Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про виплати рятувальникам за роботу біля районів бойових дій.
Про це пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий сказав в ефірі "1+1" під час телемарафону. За його словами, усі виплати та компенсації рятувальникам забезпечуються у зв'язку з виконанням завдань на деокупованих територіях і поблизу районів ведення бойових дій.
"Якщо рятувальники працюють саме на деокупованих територіях або на територіях, які прилягають до районів ведення бойових дій, то там є додаткова виплата до 30 тис. (грн). Якщо саме безпосередньо виконують певні функції на "нулі" - евакуація людей або інші заходи, то це може бути виплата до 100 тис., в залежності від того, де вони виконують свої обов'язки", - сказав Хорунжий.
Також виплачуються компенсації у випадку загибелі або поранення рятувальників.
"Держава забезпечує виплати цим рятувальникам, сім'ям рятувальників, які загинули або постраждали", - зазначив він.
Окремо забезпечується санаторно-курортне лікування, реабілітація, і зокрема обов'язковою є психологічна реабілітація.
Рятувальники під час війни
Російські окупанти збільшують інтенсивність повторних обстрілів, від чого страждають рятувальники, які приїжджають на місце надзвичайної ситуації ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів.