Рятувальникам за виконання завдань на "нулі" може виплачуватися сума у розмірі до 100 тис. грн.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про виплати рятувальникам за роботу біля районів бойових дій.

Про це пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий сказав в ефірі "1+1" під час телемарафону. За його словами, усі виплати та компенсації рятувальникам забезпечуються у зв'язку з виконанням завдань на деокупованих територіях і поблизу районів ведення бойових дій.

"Якщо рятувальники працюють саме на деокупованих територіях або на територіях, які прилягають до районів ведення бойових дій, то там є додаткова виплата до 30 тис. (грн). Якщо саме безпосередньо виконують певні функції на "нулі" - евакуація людей або інші заходи, то це може бути виплата до 100 тис., в залежності від того, де вони виконують свої обов'язки", - сказав Хорунжий.

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Також виплачуються компенсації у випадку загибелі або поранення рятувальників.

"Держава забезпечує виплати цим рятувальникам, сім'ям рятувальників, які загинули або постраждали", - зазначив він.

Окремо забезпечується санаторно-курортне лікування, реабілітація, і зокрема обов'язковою є психологічна реабілітація.

Рятувальники під час війни

Російські окупанти збільшують інтенсивність повторних обстрілів, від чого страждають рятувальники, які приїжджають на місце надзвичайної ситуації ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів.

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