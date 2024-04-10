Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки та дитини.

Кількість загиблих внаслідок учорашнього російського авіаудару по Костянтинівці зросла до трьох.

Як йдеться у повідомленні МВС, рятувальники деблокували тіла двох загиблих людей (жінки 1981 року народження та дитини 2011 року народження). Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка.

В МВС уточнили, що в даний час, аварійно-рятувальні роботи на місці "прильоту" завершені.

Нагадаємо, вчора ворожа авіація потрапила до двоповерхівки у місті Костянтинівка авіабомбою КАБ-500. Внаслідок влучення сталося часткове руйнування житлового будинку. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та знайшли тіло загиблого чоловіка 1964 року народження. Також двоє людей отримали поранення.

Ворожі удари по Україні

Останнім часом окупанти наростили удари по українській території. Особливо потерпають від них південь і схід країни. Так, 9 квітня близько 19:50 російська армія завдала ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одесі.

В ніч на 10 квітня росіяни запустили ударні безпілотники по Одещині. А на світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували й балістику. При цьому вдень окупант знову запустили по Одесі ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: