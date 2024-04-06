Він зауважив, що Україна разом з партнерами мають унеможливити цей терор.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічний удар окупантів по Харкову.

Він зауважив, що "російський терор проти Харкова не зупиняється" і ворог завдає чергових ударів по місту та регіону, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру.

"На жаль, 6 людей загинуло. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад 10 людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога", - зазначив глава держави.

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"Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти", - підкреслив Зеленський.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов повідомив про поточну ситуацію в місті, після того, як опівночі окупанти двічі ударили ракетами по спальному району Олексіївки. "Загинуло шестеро людей. Ще 11 цивільних зараз перебувають у лікарнях міста", - повідомив він.

За даними Терехова, пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і 3 гуртожитки, а також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків крамниць.

Мер додав, що всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом з працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями. Водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене.

"Росія — держава-вбивця! І рано чи пізно вона відповість за кожне зруйноване нею життя", - підсумував харківський мер.

Удари по Харкову

Останнім часом окупанти постійно атакують Харків. Так, внаслідок атаки окупантів, яку вони здійснили в ніч на 6 квітня, загинули 6 людей та ще щонайменше десятеро отримали поранення.

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