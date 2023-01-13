Через свій акаунт у забороненій в Україні соцмережі він поширював повідомлення та зображення, у яких виправдовувалась збройна агресія РФ проти України.

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва за фактом поширення інформації, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. За даними слідства, підозрюваний у період квітня-травня 2022 року, через власний акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі поширював для необмеженого кола її користувачів текстові повідомлення та зображення, у яких виправдовувалась збройна агресія РФ проти нашої держави.

"Підозрюваний у своїх дописах підтримував та популяризував дії країни-окупанта у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, поширював російські фейки, стверджував, що "українці самі у всьому винні". Також чоловік принижував та негативно представляв представників органів державної влади та Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання підозрюваного, правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наразі шанувальнику "русского мира" повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Російські колаборанти в Україні

В Україні регулярно затримують колаборантів і прихильників РФ, які виправдовують, підтримують і сприяють російській агресії проти нашої держави.

Зокрема, в Одесі затримали колаборанта, який працював на ворога в херсонській колонії, де катували українців. Працівник херсонської виправної колонії після захоплення міста добровільно перейшов на бік окупантів. Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно".

Раніше правоохоронці затримали російського агента, який розвідував позиції української протиповітряної оборони на Черкащині. Ним виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби.

Контррозвідка СБУ в ході багатоетапної спецоперації у Київській області також викрила ще одного агента ФСБ РФ. Пособником окупантів виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні 2022 року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

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