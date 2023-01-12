Зловмисником виявився працівник медустанови, якого на початку повномасштабного вторгнення завербували російські спецслужби.

Правоохоронці затримали російського агента, який розвідував позиції української протиповітряної оборони на Черкащині.

Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби.

За вказівками агресора чоловік цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони.

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"Насамперед ворожий агент намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Також він передавав окупантам координати українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронних органів на території обласного центру", - розповіли в СБУ.

Крім цього, він "звітував" до ФСБ щодо локацій місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Уточнюється, що розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

СБУ затримала зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти.

За даними слідства, зрадник передавав розвіддані своєму російському куратору через анонімний Telegram-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалів.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ. Також у чоловіка знайшли паспорт зразка колишнього СРСР та прокремлівську символіку.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Боротьба з колаборантами в Україні

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому на Харківщині затримали колаборанта, який допомагав загарбникам красти зерно.

На Дніпропетровщині викрили інформатора окупантів. Чоловік "зливав" росіянам точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони в області.

На початку січня у Львові затримали російського агента, який збирав дані для наступних ракетних атак.

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