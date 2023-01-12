Зрадник підтримував комунікацію з ФСБ через анонімний Телеграм-канал, куди скидав відомості у вигляді фото- та відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Контррозвідка СБУ в ході багатоетапної спецоперації у Київській області викрила ще одного агента ФСБ РФ.

Як йдеться у повідомленні СБУ, пособником окупантів виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні 2022 року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

"Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом отримав оперативний псевдонім "Тень" і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ФСБ він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону", - йдеться у повідомленні.

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В СБУ додали, що зрадник насамперед намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ. Крім цього, він передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону. Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази", - зазначається у повіомленні.

За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з ФСБ через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал. Саме туди він скидав отримані відомості у вигляді фото-, відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що у подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого "покриття" регіону щодо збору розвідданих на користь росіян.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором. Також у фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану") Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти і зрадники в Україні

Верховна Рада ухвалила закон щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 3 березня 2022 року, Закон набув чинності 15 березня.

10 січня цього року стало відомо, що з початку повномасштабної війни СБУ розпочала більш ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.

Як зазначили в прес-центрі СБУ, понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

"За цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави", – повідомили в СБУ.

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