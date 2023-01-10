Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області судитимуть за публічне виправдовування російської збройної агресії проти України.

Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

В прес-центрі Служби безпеки України поінформували, що під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій, а також прокремлівські агітки та літературу.

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Зазначається, що ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа. Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме:

частиною 2 статті 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади";

частиною 1 статті 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";

частиною 2 статті 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками";

частиною 3 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Обвинувальний акт скеровано до суду. Митрополиту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Обшуки в храмах УПЦ МП - що відомо

З 22 листопада 2022 року співробітники СБУ здійснювали контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ (МП).

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

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