Вісім років за смерть "наркомана". Як і за що у Львові засудили копів

Під час затримання поліцейськими двадцятидворічний хлопець спробував проковтнути пакетик з канабісом і помер. Шість поліцейських, які проводили затримання, отримали судовий вирок – вісім років за гратами. УНІАН з’ясовував, що стало причиною смертельного інциденту та чи не занадто суворе покарання для правоохоронців обрав суд.

Проковтнув пакетик з канабісом

Ця історія трапилася ще понад три роки тому. Пізно ввечері 9 лютого 2018-го патрульні перевіряли відвідувачів салону гральних автоматів "Національна лотерея" у центрі Львова. Коли в кишені одного з клієнтів закладу – 22-річного львів’янина Володимира Клима – намацали якийсь згорток, хлопець різко розвернувся, вчинив опір та намагався втекти. А вже на вулиці, під час затримання поліцейськими, проковтнув поліетиленовий пакетик, в якому нібито були наркотики.

Поліцейські тоді говорили, що намагалися змусити хлопця виплюнути пакет, однак він знепритомнів. Йому надавали домедичну допомогу, проте врятували Володимира Клима не вдалося. Медики "швидкої", яку викликали інспектори, констатували смерть. Згодом експертиза підтвердила, що Клим дійсно проковтнув поліетиленовий пакетик з двома грамами канабісу. Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи і хлопець помер від асфіксії.

Судовий процес тривав три з половиною роки і увесь час супроводжувався протестами та пікетами колег поліцейських, їхніх рідних, які вважають, що патрульні не винні, а лише виконували свою роботу – затримували наркомана. Засідання щоразу переносили через неявку адвокатів або обвинувачених. У соцмережах розгорілася справжня дискусія – одні підтримували поліцейських, мовляв, ті "затримували наркомана", інші, навпаки, називали їх убивцями та перевертнями в погонах.

Зрештою 3 серпня Галицький суд міста Львова поставив у цій дискусії крапку, і досить несподівану – визнав інспекторів роти ТОР Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ). Усім шістьом присудили по вісім років позбавлення волі, позбавлення спеціальних звань та заборонили обіймати посади в державних органах впродовж трьох років.

Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли удушенню. Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 мільйони гривень на користь найближчих родичів загиблого. Поліцейські з власних кишень мають також компенсувати 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.

Тримали і били, надягнувши кайданки

У вироку суду йдеться, що правоохоронці тієї лютневої ночі приїхали у гральний салон просто так – не було ні виклику, ні повідомлення про якесь порушення. Зайшли у зал і самовільно вирішили обшукати присутніх, у тому числі й Володимира Клима.

Чоловік у цей момент перебував за лотерейним терміналом і, на вимогу поліцейського, виклав на стіл усі речі, які мав у кишенях. Тоді поліцейські почали промацувати верхній одяг Володимира. А коли один з них зауважив, що чоловік кинув до рота предмет, який до того перебував у лівій внутрішній кишені куртки, почалася сутичка. Правоохоронці схопили Володимира за капюшон, почали викручувати йому руки та бити. Одні тримали, інші завдавали ударів. Коли той впав, один з відвідувачів закладу просив викликати "швидку", але поліцейські продовжували утримувати хлопця лежачим на підлозі, надягнувши одноразові пластикові наручники. Тож чоловік не міг самостійно витягнути з рота пакет, який перекрив йому дихання. Це тривало кілька хвилин, поки Володимир не перестав дихати.

На суді батько загиблого Володимир Клим розповів, що про біду з сином дізнався близько першої години ночі – йому зателефонував родич і повідомив, що його сина б’ють поліцейські у салоні гральних автоматів на вулиці Куліша. Він з дружиною одразу виїхали на місце, а за деякий час цей же родич подзвонив і сказав, що син вже не дихає…

"Біля входу в приміщення гральних автоматів, під вікном, спиною на тротуарі лежало тіло сина, накрите поліетиленом. По периметру стояли працівники поліції, які про щось між собою домовлялись. Автомобіля швидкої медичної допомоги на місці не було. На тілі свого сина одразу побачив тілесні ушкодження – все обличчя було в синцях та саднах, за правим вухом було також багато крові, на зап’ястях обох рук сина були синці та садна", - зазначив він.

Володимир Клим-старший вважає, що працівники поліції свідомо та умисно затримували його сина, щоб потім вимагати в нього гроші за зберігання наркотиків.

Планував одружитися і стати юристом

На контакт з журналістами обидві сторони йдуть неохоче. У прес-службі патрульної поліції Львівщини УНІАН спочатку пообіцяли надати змогу поспілкуватися з засудженими, проте згодом, порадившись з адвокатом, відмовили.

Дещо привідкрила завісу таємничості мати загиблого Володимира. Жінка досі рахує дні, відколи не стало її сина. У соцмережах активно веде сторінку в пам’ять про нього та інформує про всі події, пов’язані з судовим процесом.

"Вже три з половиною роки, відколи його немає. Моя дитина ніколи не повернеться додому, не заговорить з нами…, - витираючи сльози, говорить Наталія Клим. – А його вбивці досі на волі. Він просив їх допомоги, яку йому не надали, а вивели його на вулицю помирати".

Пані Наталія каже, що Володя ніколи не вживав наркотиків, навчався в Академії державного управління, іноді таксував, щоб заробити копійку. Так було і того трагічного вечора – випадково зайшов у салон гральних автоматів, аж раптом на нього напали правоохоронці.

"Він не втікав і нічого не ковтав. Розмір пакета 20х12 см, скажіть – це реально ковтнути? Його вивели в наручниках на вулицю і чекали, поки моя дитина помре! Десять хвилин вони нічого не робили, чекали, поки зупиниться серце. Лише за дві хвилини до приїзду "швидкої" почали робити масаж серця, та й то - не правильно. Про це потім казали в суді працівники "швидкої". До того часу "безневинні" патрульні ще 10 хвилин били, катували, знущалися та вкрали кошти з гаманця нашої дитини!", - емоційно розповідає жінка.

Пані Наталія каже, що її син мав того року, коли загинув, одружитися, мріяв стати юристом: "Мав би ступінь магістра державного управління, планував йти працювати та хотів далі вчитись на юриста. Він хотів мати сім’ю, він міг бути дуже хорошим чоловіком та батьком, він так сильно любив життя, але, на жаль, зараз лежить у землі…".

Позиція патрульної поліції та адвоката засуджених

Наразі вирок не набрав законної сили, на нього протягом 30 днів може бути подана апеляція. Обвинувачені своєї провини у суді не визнали. Не згодні з рішенням суду й у поліції, кажуть, що будуть його оскаржувати.

"Суд вважає — патрульні перевищили службові повноваження, що спричинило тяжкі наслідки. Шістьом поліцейським присудили по вісім років позбавлення волі, позбавлення спеціальних звань та заборонили обіймати посади в державних органах впродовж трьох років. Окрім того, в ухвалі суду йдеться про чималі матеріальні компенсації. Але наша позиція незмінна — поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду й адвокати вже готують скаргу до апеляційної інстанції, де ми будемо добиватися справедливості", - повідомила УНІАН речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Назвав вирок суду незаконним й адвокат поліцейських Василь Притула.

"Цей вирок не те, що надто суворий, він взагалі незаконний, адже там немає складу злочину. У вироку враховані тільки покази постраждалої сторони, того, про що говорив захист, взагалі немає. Розслідування проводилося неуповноваженими органами, з порушеннями усіх термінів. Експертизи теж проводили з порушеннями. Докази суду незрозумілі – вони наводять причинно-наслідковий зв’язок, не розмірковуючи про дії кожного окремого поліцейського. Взагалі у приміщення гральних автоматів тієї ночі було дев’ять поліцейських, чому звинувачують саме цих шістьох? Як встановили їхні особи? Жоден свідок не вказує на конкретного працівника поліції, що це робив той, а те – той. Словом, ми будемо подавати апеляцію. Коли? Сказати не можу, у встановлені законом строки", - зазначив адвокат.

Наразі, попри вирок суду, усі шестеро поліцейських не лише не затримані, а й продовжують працювати. І яким буде кінець цієї історії, прогнозувати важко.

Мирослава Бзікадзе

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