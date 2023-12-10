Серед врятованих двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про успішне завершення операції з порятунку наших громадян із сектору Гази.

Зазначається, що здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.

"У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, два палестинці, дев'ять громадян Молдови. Серед врятованих із сектору Гази ― двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту", - інформує розвідка у своєму у Telegram-каналі.

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7 листопада повідомлялося про те, що першій групі зі 101 українця дозволили евакуацію з сектора Гази. Також на прохання України випустили 51 громадянина Молдови, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

24 листопада речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей.

31 жовтня Ніколенко озвучив дані про загиблих українських громадян в Ізраїлі та секторі Гази в результаті бойових дій. Так, МЗС України підтвердило загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти.

У Секторі Гази – четверо загиблих, серед яких троє дітей. Поранено шість громадян України.

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