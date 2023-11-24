Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей.

У день перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням Хамас із Сектору Гази вдалося евакуювати 8 українських громадян.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Протягом цієї доби із Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови", - відзначив речник.

За його словами, українські дипломати надали їм сприяння в переїзді до України.

"Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей", - додав Ніколенко.

Речник зазначив, що в Україні вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку.

Як наголосив Ніколенко, зусилля МЗС України з допомоги громадянам в Секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Перемир'я у Секторі Гази

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 листопада, розпочалося перемир'я між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.

Перемир'я між Ізраїлем та палестинським радикальним угрупуванням ХАМАС було узгоджене за посередництва Катару. Водночас ще за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, прилеглих до Гази, було чутно звуки сирен. Крім того, повідомлялося про активний обстріл сектора Газа.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що невідомі палестинські бойовики в секторі Газа порушили розпочатий режим припинення вогню вже через 15 хвилин. Зокрема, ЦАХАЛ перехопив ракету, випущену в бік південного Ізраїлю.

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