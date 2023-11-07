Разом з українцями буде евакуйовано 51 громадянина Молдови.

Перша група з 101 громадянина України сьогодні повинна евакуюватися з сектора Газу.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Укрінформ. "Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 людина, і 367, які ми запросили, це узгоджені на евакуацію через Ізраїль", - пояснив Корнійчук. Він додав, що решту українців обіцяють евакуювати завтра.

"Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - уточнив посол.

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Він додав, що перша евакуація українців має розпочатися вже сьогодні.

"Співробітники посольства України вже очікують на кордоні з Єгиптом і Газою. Все скоординовано нормально. У четвер закінчимо вивозити всіх", - висловив сподівання Корнійчук.

Українці в секторі Газу

У зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту, багато українців виявили бажання покинути територію секору Гази. За приблизними оцінками, там поживає близько 357 українців. В основному це жінки і діти.

В цілому, в даний час налічується 6 тис. іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію з сектора Гази. При цьому їх евакуація сильно ускладнена.

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