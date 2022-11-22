Загалом вдалося повернути 696 тіл.

Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути повернула понад 30 загиблих військових.

"Сьогодні (22 листопада - УНІАН) вдалося повернути рідним тіла 33 захисників", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Відео дня

"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять", - зазначив Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути 696 тіл.

Повернення тіл загиблих бійців ЗСУ - що відомо

12 липня стало відомо, що українська сторона отримала понад 400 тіл військових від Російської Федерації. Більша частина з них - бійці, які загинули на "Азовсталі" в Маріуполі. Крім того, Україна повернула тіла ще 30 захисників, які загинули в Запорізькій області.

19 липня стало відомо, що відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників".

Вас також можуть зацікавити новини: