Після ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі дружина Сергія Сови упізнала його.

Тіло військовослужбовця Сергія Сови, яке було знайдене у масовому похованні в Ізюмі з жовто-синім браслетом на руці, передали для належного поховання.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківської області Сергій Болвінов.

"Слідчими проведено додатковий огляд тіла в морзі з залученням судового медичного експерта. Це – військовослужбовець. Його по татуюванню впізнала дружина", – написав він.

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Нагадаємо, Сергій Сова вважався безвісти зниклим з 19 квітня, його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.

Після ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі дружина Сови упізнала його. Після офіційного упізнання рідні хотіли забрати тіло Сергія до рідного міста Нікополь.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський присвоїв Сергію Сові звання Героя України посмертно.

Зазначимо, що фотографія, на якій зображена рука з синьо-жовтими браслетами, облетіла весь світ. Виявилося, що вона належить бійцю 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Масові поховання на Харківщині

16 вересня голова Нацполіції ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що знаходилося в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Ексгумація тіл убитих окупантами людей тривала два тижні. Тіла загиблих на експертизу везли до Харкова.

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