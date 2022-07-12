Більшість з них - захисники "Азовсталі".

Україна отримала понад 400 тіл військових у межах низки обмінів з Росією. Переважна більшість з них - захисники, які загинули на "Азовсталі". Майже всіх з них вже опізнали.

Про це "Суспільному" розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

За його словами, українці, чиї родичі були на "Азовсталі", здавали ДНК.

"Якщо зараз ми будемо забирати більшість людей не з Азовсталі, то там буде більше випадків, коли є тіло, але не здали ДНК. Тому коли я веду перемовини, то є домовленість з Росією писати про те хоча б звідки тіло — це Луганський напрямок, Волноваха чи це харківський напрямок тощо", — розповів Котенко.

Він додав, що багато тіл надходить без документів і невідомо, хто це.

За словами Котенка, тіла військових потрапляють в один з трьох моргів: у Києві, Дніпрі або Харкові. Планують доєднати до цієї системи ще морг у Запоріжжі. Родичі можуть здати тест на ДНК у будь-якому місті країні, результати потрапляють у єдину базу.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії блокують повідомлення про обміни тілами загиблих, тому що їх десятки тисяч.

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