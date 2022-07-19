Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

До України повернули тіла кількох десятків українських захисників.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві зауважили, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Як писав УНІАН, раніше Олег Котенко сповіщав, що Україна отримала понад 400 тіл військових у межах низки обмінів з Росією. Переважна більшість з них - захисники, які загинули на "Азовсталі". Майже всіх з них вже опізнали.

12 липня Україна повернула тіла ще 30 захисників, які загинули в Запорізькій області.

В Російській Федерації блокують повідомлення про обміни тілами загиблих, тому що їх десятки тисяч.

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