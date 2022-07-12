Тіла будуть передані сім'ям для гідного поховання.

Україна повернула тіла 30 захисників, які загинули в Запорізькій області.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Тіла 30 українських військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Україна отримала понад 400 тіл військових у рамках низки обмінів з Росією. Переважна більшість з них - захисники, які загинули на "Азовсталі". Майже всіх з них вже опізнали. Українці, чиї родичі були на" Азовсталі", здавали ДНК.

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