З-під завалів врятували чотирьох цивільних, один із них перебуває в тяжкому стані.

У Донецькій області сьогодні російські війська обстріляли Авдіївку, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю заводоуправління коксохімічного заводу. Про це повідомив народний депутат і колишній генеральний директор ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Муса Магомедов.

"На честь 8 березня "мишибратья" повоювали з будинками заводоуправління АКХЗ, завалили велику частину будівлі. Вдалося відкопати всіх 4 постраждалих, 1 із них тяжкий", - зазначив він.

Згодом Магомедов оприлюднив відео з місця влучання, зауваживши, що на території заводу перебували тільки цивільні громадяни. "Але "асвабадителей" це не хвилює, навпаки, успішно вони воюють лише з жінками та дітьми", - наголосив він.

Відео дня

Також Магомедов зазначив, що російські окупанти дев’ять років намагаються взяти Авдіївку, але українські захисники героїчно боронять території від ворога. "Із-за свого безсилля орки гатять по будинках і підприємствах", - підкреслив він і додав, що зокрема вчора внаслідок авіаудару була зруйнована багатоповерхівка, минулося без постраждалих.

Ситуація на Донеччині - останні новини

У РНБО зробили заяву щодо оборони Бахмута. Там заявили, що оборона міста продовжуватиметься. Ситуація на Бахмутському напрямку, який є надважливим для України, є складною, але контрольованою, заявили в РНБО.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, Росія майже вичерпала свої сили у Донецькій області.

Тим часом уряд затвердив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

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