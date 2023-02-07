Опікуни дитини не хотіли їхати с фронтової зони та наражали хлопця на небезпеку.

Правоохоронці Донецької області відзначилися героїчним порятунком малолітнього хлопця, опікуни якого не хотіли евакуюватися з Авдіївки. Раніше суспільство вже вразила історія про загибель дівчинки, близькі якої також не захотіли їхати з міста.

Про подію правоохоронці розповіли на своїй сторінці в Facebook. Йдеться про порятунок п'ятикласника Сашка, який зі своїми опікунами мешкає в старій частині Авдіївки. Саме ця частина міста розташована в притул до лінії фронту.

Як зізналися опікуни хлопця, вони живуть під постійними обстрілами й "хвилини немає без прильоту". Сім'я проживає в надскладних умовах: без електрики, доступу до комунікацій та у суцільній темряві - вікна в будинку забиті дошками, тому всередині завжди "ніч".

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Втім, попри такі труднощі та постійну небезпеку, опікуни не захотіли вивезти дитину в більш безпечне місце. Військова адміністрація була змушена позбавити опікунів права доглядати за дитиною. Хлопчика забрали співробітники поліції до рідної тітки.

"Співробітники поліції вивезли хлопця з-під бомб на броньованому авто. Дорогою заспокоювали, хоча й Сашко тримався мужньо, він не по роках дорослий та розумний. Дитину доставили у безпечне місце, надалі він вирушить з тіткою на Київщину", - йдеться в повідомленні.

Порятунок українських дітей

Раніше Україні вдалося повернути ще двох дітей після примусової депортації з боку окупантів в Російську Федерацію: вдалося врятувати сестричок, яких росіяни вивезли з Луганської області в Рязань.

Нещодавно у Києві жінка силою та грубощами намагалася "виховувати" чужу дитину. Вона штовхнула хлопчика у спину, той впав на металеві ворота та отримав забій грудної клітини. У справу довелося втрутитися поліції.

Також минулого місяця в Київській області на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей. Двох дітей вдалося врятувати спеціалістам ДСНС.

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