Хто саме її очолить, поки невідомо.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті президента.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Чернігівській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", – йдеться в указі Зеленського від 7 лютого 2023 року.

При цьому, хто саме очолить Чернігівську міську військову адміністрацію, поки невідомо.

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Ситуація на Чернігівщині

8 лютого російські окупанти вдарили ракетами по Семенівській громаді Чернігівської області. Атаку здійснювала російська авіація ракетами типу "повітря-земля".

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу Семенівської громади на Чернігівщині один чоловік загинув, двоє перебувають у тяжкому стані. Пізніше в ОК "Північ" уточнили, що внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло двоє людей.

У середу, 1 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Міна потрапила у погріб приватного будинку – загинули четверо місцевих жителів.

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