Використано 2 ракети типу "повітря-земля".

У середу, 8 лютого, російські окупанти вдарили ракетами по Семенівській громаді Чернігівської області. Атаку здійснювала російська авіація.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, зафіксовано "приліт" двох ракет типу "повітря-земля".

"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля. Інформація про жертви та руйнування уточнюються", - повідомив Чаус та закликав жителів області не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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Ракетний терор РФ: думки експертів

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що повноцінний боєкомплект для масованого ракетного удару по Україні у Росії буде готовий ближче до 10 лютого. Ворог може поєднати активізацію бойових дій на передовій із ракетним ударом по Україні.

Крім того, за словами Коваленка, у Росії гострий дефіцит авіаційних ракет великого радіусу дії, таких як ракети Х-59. Вони зараз запускаються так само рідко, як і ракети "Калібр" та Х-101.

Водночас речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що українська ППО не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії. У зв'язку з цим залишається загроза отримання Росією іранських балістичних ракет.

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