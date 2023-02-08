Розбір завалів на території підприємства триває.

Внаслідок обстрілу Семенівської громади на Чернігівщині один чоловік загинув, двоє перебувають у тяжкому стані. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його інформацією, сьогодні два реактивні літаки випустили ракети по підприємству в Семенівській громаді. Двох людей госпіталізовано в тяжкому стані до лікарні, підтверджено загибель одного працівника, але розбір завалів продовжується. Крім цього, під завалами ще можуть бути двоє людей.

Голова ОВА підкреслив, що на території підприємтсва перебували цивільні.

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"Чернігівське прикордоння постійно обстрілюють. Минулого тижня ворог обстріляв 10 населених пунктів Семенівської, Новгород-Сіверської, Сновської громад. Ми нарахували 200 вибухів за тиждень. Це відбувається постійно, рідко коли ворог дозволяє собі паузу", - сказав Чаус.

Також він зазначив, що місцеві жителі, незважаючи на постійні обстріли, не поспішають евакуюватися. Переселилися в більш безпечні місця десь 1,5 тис. людей, однак це не відбувається в масовому порядку.

Крім цього, Чаус прокоментував можливість повторного наступу на Чернігівщину.

"Ми маємо бути готові до наступу будь-якої хвилини. Ми знаємо, з яким ворогом воюємо, цей ворог - терорист. Маємо бути готові, і ми готові", - заявив Чаус.

За даними, оприлюдненими ГУ НП в області, внаслідок обстрілів Семенівської громади ще троє людей можуть бути під завалами будівлі. На місце події виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці надають необхідну допомогу постраждалим місцевим мешканцям та документують військовий злочин росіян.

Ракетна атака на Чернігівщину

У середу, 8 лютого, російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині. Близько 15:45 спостерігали два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Тоді повідомлялося про одного пораненого цивільного.

Варто зазначити, що вороги вже не раз обстрілювали прикордонні населені пункти Чернігівської області, зокрема, з мінометів.

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