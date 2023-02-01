Ворог обстріляв район населеного пункту Єліне.

У середу, 1 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Міна потрапила у погріб приватного будинку – загинули троє місцевих жителів, ще одного поранено.

Як повідомляє Оперативне командування "Північ", ворог обстріляв район населеного пункту Єліне.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) у погріб приватного будинку загинули троє місцевих жителів. Один - отримав поранення і доправлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

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За даними ОК "Північ", окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини і Чернігівщини.

"Сьогодні з 14:50 до 15:30 було 17 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Студенок. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додали в командуванні.

Також з 15:10 до 15:40 повідомили про 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Єліне.

Ситуація на Чернігівщині

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів України. Так, у неділю, 29 січня, ворог обстріляв Чернігівську область з артилерії та мінометів, зафіксовано понад 10 прильотів.

Водночас на тлі розмов про ймовірний повторний наступ РФ з боку Білорусі, які точилися в січні, командувач військами оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що ЗСУ не дадуть російським окупантам дійти до Чернігова.

Крім того, на Чернігівщині Служба безпеки України викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі. Правоохоронці затримали зловмисника у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

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