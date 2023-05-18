Під час останнього ракетного удару люди не мали змоги сховатися.

Військові вимагатимуть від влади перевірки бомбосховищ в Одесі після численних скарг містян на те, що укриття виявилися закритими під час ракетних ударів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Зокрема, це питання турбувало журналістів, бо вчора під час масованої ракетної атаки на регіон з'ясувалось, що певні бомбосховища, укриття були зачинені. Місцеві жителі писали у соцмережах, що намагаються сховатися, в тому числі з дітьми, але такої змоги немає.

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За словами Гуменюк, цивільна адміністрація не звітує військовим про стан таких об'єктів. Водночас, самі військові дуже часто заявляють про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.

"Ми проводимо роз'яснювальну роботу, в тому числі з представниками місцевої влади. Звісно на такі випадки (закриті укриття – УНІАН) реагуємо - найближчим часом буде офіційна позиція військового командування до військової адміністрації. Буде ініціатива щодо перевірки за цим напрямком для того, щоб люди мали можливість скористатися бомбосховищем", - акцентувала Гуменюк.

Повітряна тривога - українців не пускають в безпечні укриття

Нагадаємо, про проблему із закритими бомбосховищами під час повітряних тривог повідомлялося і в Києві. Зокрема, під час попередньої російської ракетної атаки майже в усіх районах Києва зафіксували численні випадки закритих укриттів.

Голова КМВА Сергій Попко назвав ці випадки злочинними і нагадав, що балансоутримувачі мають негайно забезпечувати безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту.

Війна в Україні - удари росіян по Одесі

Як повідомляв УНІАН, 17 травня ввечері російська армія завдала масованого удару по Одещині - крилаті ракети були випущені зі сторони моря та окупованої території країни. Усі вісім ракет було знищено українськими захисниками, але уламки двох із них впали на складські приміщення промислового підприємства. Загинув охоронець, ще три людини поранені.

Загалом з вечора 17 травня й до 05:30 ранку 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по Україні. РФ випустила 30 крилатих ракет морського, повітряного й наземного базування. Українським захисникам вдалося збити 29 крилатих ракет, два дрони-камікадзе "Shahed-136/131" і два розвідувальних БпЛА.

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