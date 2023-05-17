На засіданні Ради оброни Києва було вирішено в найстисліший термін проінспектувати усі укриття.

Майже в всіх районах Києва зафіксували численні випадки закритих укриттів під час останньої російської ракетної атаки.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram. До начальника КМВА Сергія Попко надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. Зокрема, такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці.

"Закриття укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оборони Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання", - наголосив Попко.

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У цьому зв'язку, невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, муніципальної охорони міста та усім головам РДА.

"В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Таких випадків, як закриття укриття в столиці не має бути. Це неприпустимо" , - відзначив Попко.

Він зазначив, що життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься найголовнішим пріоритетом.

Ракетний удар 16 травня

У ніч проти 16 травня росіяни вчергове влаштували масовану повітряну атаку по Україні. Найбільше сил спрямували на Київ. Лише аеробалістичних ракет "Кинджал" було запущено 6 штук - усі знищила протиповітряна оборона.

Крім того, українським захисникам вдалося ліквідувати ще 9 "Калібрів", 3 - балістичні ракети, 6 - "Шахедів" та 3 безпілотники інших моделей. Прямих влучань ворог не мав узагалі.

Небезпеку хіба складали рештки збитих повітряних цілей. Їх кияни фіксували у різних районах міста, зокрема в житлових подвір'ях.

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