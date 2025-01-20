Військові всього за 1 гривню отримуватимуть посилки від 'Нової пошти': деталі

Для цього достатньо згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення.

Українська компанія "Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". Відтепер українські військові всього за 1 гривню отримуватимуть посилки від компанії у прифронтові регіони. Про це повідомила заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко на своїй Facebook-сторінці.

"Тепер у розділі Плюси захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню! А саме – у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", - зазначила Черногоренко.

За її словами, для цього достатньо згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення. За місяць можна використати до трьох штрихкодів.

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Застосунок "Армія+": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у застосунку українські військові можуть придбати квитки на поїзд зі спеціального резерву для бійців ЗСУ. Воїни можуть купувати квитки онлайн, які доступні лише для них. Такі квитки доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

У Міноборони також повідомляли, що в "Армії+" з'явилася можливість написати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Протягом 24 годин після подачі рапорту військовий отримає повідомлення про те, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що в застосунку "Армія+" має з'явитися військове посвідчення вже в цьому році.

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