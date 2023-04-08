У Кам'янці-Подільському московські попи привезли на підмогу "масовку" з довколишніх сіл.

Щонайменше у трьох великих містах Хмельницької області сьогодні, 8 квітня, стались сутички місцевих громад зі священнослужителями УПЦ МП, у результаті яких представникам Московського патріархату довелось покидати церкви.

До ПЦУ перейшли або вирішили перейти громади Старокостянтинова, Кам'янця-Подільського та Шепетівки, свідчать кадри, опубліковані в мережі.

Водночас незгода з рішенням громад попів Московського патріархату спричинила заворушення на території церков. Зокрема, перед початком протестів на території церкви у Кам'янці-Подільському місцеві помітили пасажирські автобуси. У мережі допускали, що священники залучили до заворушень "масовку".

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Та попри це, як пише Обозреватель, міській громаді, що перейшла в ПЦУ, вдалось відстояти і власний храм.

На території храму у Старокостянтинові громада теж голосує за перехід в ПЦУ, на знак протесту люди вигукували: "Геть московських попів".

А в Шепетівці сотня парафіян прийшла у кафедральний собор міста під гасла "Слава Україні" та з державними прапорами. Московським священникам довелось покидати будівлю.

Побиття воїна в храмі УПЦ МП Хмельницького - що відомо

Громади УПЦ МП Хмельницької області почали масово переходити під захист ПЦУ після того, як в храмі УПЦ МП обласного центру піп Московського патріархату жорстоко побив українського воїна, який поцікавився у парафіян, скільки ще українців має загинути, щоб люди припинили ходити в УПЦ МП.

Того ж дня громада погодилась перереєструвати Свято-Покровський кафедральний собор УПЦ до ПЦУ. У соборі провели першу за багато років молитву українською мовою.

Вирішується питання про притягнення військового до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство, оскільки він спровокував конфлікт.

Водночас проти священника розпочато кримінальне провадження щодо побиття військового. Однак піп уже втік з країни.

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