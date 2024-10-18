Поки що в уряді шукають "справедливу" модель економічного бронювання.

Запропоновані урядом моделі "економічного" бронювання від мобілізації є несправедливими і потребують доопрацювання. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслював телемарафон.

"Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно вибирати одну професію, не обираючи іншу. Інші повинні бути критерії", – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що ключові спеціалісти на підприємствах критичної інфраструктури та оборонної галузі вже мають "бронь", тож ця система працює. Але знайти баланс між потребами війська та бізнесу в межах економічного бронювання складніше.

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"Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб тільки бізнес з сильним прибутком [отримав бронь]. А як же середній, а як же малий?" – пояснює Зеленський.

За словами Зеленського, доки не буде знайдено балансу, це питання залишиться відкритим.

"Не можна просто шашкою махать", - наголосив він.

Бронювання від мобілізації: останні новини

Як писав УНІАН, на початку жовтня з’явилася інформація, що уряд начебто планує призупинити процес бронювання та перевірити, наскільки законно видавали бронь до цього.

Однак у Міноборони уточнили, що дійсно хочуть перевірити законність виписаних "броней", але зупиняти нове бронювання на час перевірки не планують.

Тим часом у Верховній раді не надто радіють ідеї запровадити систему економічного бронювання на додачу до бронювання критичних підприємств.

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