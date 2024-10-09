Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

До 15 листопада в Україні проведуть аудит підприємств, які мають статус критичних і отримали його від органів місцевого самоврядування.

Для прозорості до комісії мають залучити військових представників, розповів Суспільному перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Водночас бронювання працівників на цей час не призупиняють, запевнив він.

Заступник пояснив, що ініціюють аудит на тлі зростання кількості людей, заброньованих від мобілізації: ще у липні їхня кількість становила понад 500 тисяч людей, а за кілька місяців зросла удвічі і нині перевищує мільйон.

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"Якщо це підприємство, наприклад, завод, який дійсно є "критичним", це зрозуміло. Якщо це, наприклад, спортивний клуб, який не має відношення, але визначений як "критичний", то "критичність" цієї організації буде переглядатися", - пояснив він.

Інформація про призупинення бронювання в Україні - деталі

Раніше ЗМІ прошири інформацію, що бронювання від мобілізації в Україні можуть "поставити на паузу" до 15 листопада.

Зазначалось, що Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні, і Кабінет міністрів на останньому засіданні начебто погодився з ідеєю.

Стверждувалось, що до наступного засідання уряду вже буде готовий проект рішення про призупинення до 15 листопада процесу бронювання. Це нібито мали зробити через тимчасове призупинення дії положень урядових критеріїв, які визначають статус підприємств як "критично важливих".

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