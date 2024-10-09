У Міністерства оборони виникло бажання перевірити, наскільки обгрунтовано були заброньовані ті, хто вже встиг пройти цю процедуру.

Бронювання від мобілізації в Україні можуть "поставити на паузу" до 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела в уряді.

Зазначається, що Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні, і Кабінет міністрів на останньому засіданні начебто погодився з ідеєю.

Очікується, що до наступного засідання уряду вже буде готовий проект рішення про призупинення до 15 листопада процесу бронювання. Це зроблять через тимчасове призупинення дії положень урядових критеріїв, які визначають статус підприємств як "критично важливих".

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Також пропонується, що за підсумками перевірки відстрочку від мобілізації буде скасовано для тих, хто отримав бронь необґрунтовано.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, в Україні змінили правила доставки повісток поштою. Зміни стосуються і судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.

Також ми розповідали, що українців віком до 25 років остаточно звільнено від мобілізації. Відповідне рішення 311 голосами ухвалила Верховна Рада.

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