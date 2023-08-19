Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха переконаний, що зникли принципові відмінності між західним регіоном і сходом.

Українці змінилися за ці півтора роки, адже пройшли шлях від очікувань на швидку перемогу до нинішнього стану.

Про це в інтерв'ю NV заявив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха, зазначивши при цьому, що зміни настроїв в українському суспільстві мають хвилеподібну природу, проте зараз можна стверджувати, що зникли принципові відмінності між західним регіоном і східним.

"Зміни настроїв в українському суспільстві мають хвилеподібну природу. Якщо порівнювати перші наші дані минулого року з тим, що ми отримали в 2021-му, то дивовижні зміни сталися. По-перше, не тільки ми, усі соціологічні дослідження відзначають консолідацію українського суспільства по багатьох напрямках. Зникли принципові відмінності між західним регіоном і сходом. Ця консолідація, якщо брати дані останнього нашого моніторингового опитування, залишається і досі", - зазначив експерт.

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За словами експерта, зараз люди розуміють, що якщо вони не будуть консолідовані, то країна дійсно впаде за три дні.

"Я б це назвав консолідацією фортеці в облозі, коли люди розуміють, що якщо вони не будуть консолідовані, то країна дійсно впаде за три дні. Тому вони консолідовані. Хтось стріли готує, хтось точить зброю, хтось смолу варить, хтось за пораненими ходить. Що буде після того, як облогу буде знято? Тут різні сценарії можуть бути", - наголосив експерт.

Він також зазначив, що для українців вкрай важливою була і буде віра в перемогу.

"Ще одне цікаве спостереження: саме зараз, під час війни, на запитання, чи вважають українці, що справи в державі йдуть в правильному напрямку, ствержно відповідає набагато більше людей, ніж в 2021 році, і ця тенденція зберігається вже два роки війни. І, що дуже важливо, зберігається консолідація щодо уявлення про те, що таке перемога. Понад 80% українців, майже 85%, вважають, що перемога — це вихід на кордони 1991 року", - наголосив експерт.

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