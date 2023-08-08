Президент також висловив упевненість, що країни НАТО були б дуже раді, якби українські воїни були розміщені на їх території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО стане порятунком для Росії. Членство нашої країни в блоці – своєрідна гарантія, що "Україна ніколи в майбутньому не прийде на їхню територію".

"Там, де НАТО – там немає війни. І всі країни вступали в НАТО, бо боялися, що Радянський Союз ногами, руками і спокусою Путіна повернеться назад. НАТО для України – це не наступальна місія, ми нікуди не наступали ніколи. Всюди, де ми наступаємо, – це наша територія. Ми відновлюємо її. Ми не наступаємо, це Пригожин в Росії показує і розбирається. Це їхня політика внутрішня, а Україна веде бойові дії на території України, ми відновлюємо нашу територію. РФ повинна бути вдячна, якщо Україна буде в НАТО. Саме так! Тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їхню територію", – наголосив Зеленський під час інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

Президент також висловив упевненість, що країни НАТО, як країни Балтії, були б дуже раді, якби українські воїни були розміщені на їхній території і охороняли б їхній кордон після цієї війни, в мирний час.

"Тому що всі розуміють, що у нас сильна армія і дуже багато військових", – додав глава держави.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Тоді президент Зеленський підкреслив, що Україна вже довела, що відповідає стандартам Альянсу.

Багато держав вже підтримали вступ України до блоку. Станом на червень 2023 року в Офісі президента говорили, що йдеться про 20 країн-членів Альянсу.

Наприкінці липня американські сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Партія демократів) представили проект резолюції щодо підтримки Сенатом США швидкого вступу України в НАТО. Приєднання нашої країни до Альянсу вважають критично важливим для запобігання майбутнім війнам.

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