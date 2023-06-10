Крім того, Канада підтримала створення Ради Україна-НАТО.

Зараз Україна має формальну підтримку членства в НАТО вже від 20 країн-членів Альянсу. Сьогодні до списку доєдналась Канада.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква. Він назвав формулювання Канади "найсильнішим серед усіх країн G7, які є членами НАТО". Зазначається, що під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписав спільну декларацію, в якій Оттава наголошує, що Україна має право сама обирати власні заходи безпеки.

"Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", – йдеться у документі.

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Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії. Наразі це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", – написав Жовква.

Вступ України до НАТО

Як раніше повідомляв УНІАН, восени 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО.

За словами генсека Альянсу, члени НАТО дійшли згоди щодо приєднання України, але тільки після війни.

3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що не буде сенсу Україні брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками у країни не буде чітких сигналів щодо термінів вступу.

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