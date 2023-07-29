На Заході визнають, що українські спецпідрозділи мають унікальний досвід, якого немає у сил НАТО.

У країнах НАТО хочуть, щоб українські спецпризначенці поділилися досвідом з їхніми спецпідрозділами після закінчення війни. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, вітаючи з Днем Сил Спеціальних Операцій один із спецпідрозділів ЗСУ.

Резніков розповів, під час міжнародних зустрічей на рівні міністрів оборони в делегаціях дружніх країн, особливо Великобританії, США та Нідерландів, завжди є ветерани сил Спеціальних Операцій відповідної країни. За словами Резнікова, такі делегати завжди передають вітання через нього своїм українським колегам і виступають за виділення західної допомоги в тому числі на потреби ССО.

Особливо активно підтримує українських спецпризначенців Великобританія. На думку Резнікова, там в команді Міністра оборони "точно є лобісти" українських ССО.

Відео дня

"Британські інструктори кажуть: "Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто!"- заявив Резніков.

Навчання українських солдатів за кордоном

Британія є одним з основних майданчиків за межами України, де українські новобранці проходять військову підготовку перед відправкою на фронт. Нещодавно там якраз закінчила підготовку друга група українських артилеристів, які освоювали гаубицю AS90.

Водночас досі ніяк не може розпочатися обіцяна підготовка українських пілотів на американських винищувачах F-16. За інформацією видання Politico, західні партнери ще навіть не погодили план навчання українських пілотів на обіцяних літаках.

Вас також можуть зацікавити новини: