Суд конфіскував яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука.

Суд передав арештовану яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами.

Про це повідомляє "Українська правда".

Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич. 16 березня 2022 року на яхту Медведчука було накладено арешт у кримінальному провадженні 222016130000000212.

П'ятипалубна яхта "Royal Romance" Медведчука перебувала в порту міста Рієка в Хорватії.

27 лютого радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Того ж дня генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що прокуратура перевіряє, де перебуває Медведчук.

Пізніше журналісти показали величезну резиденцію кума Путіна на Закарпатті в селі Жденієво. Маєток включає кілька будинків, ставки та відгороджену парканом гірську річку.

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