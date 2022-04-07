Йдеться про сім квартир, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

Арештовано активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про сім квартир, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

Зазначається, що вони будуть передані в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як раніше повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Серед фігурантів справи є Медведчук. Йому та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину повідомили про підозру у вересні 2021 року.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 млрд грн.

10 січня Печерський районний суд Києва продовжив йому домашній арешт з 6 до 10 місяців.

Сам Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього "сфабриковані".

27 лютого радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Того ж дня генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що прокуратура перевіряє, де перебуває Медведчук.

Пізніше журналісти показали величезну резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті в селі Жденієво. Маєток включає кілька будинків, ставки та відгороджену парканом гірську річку.

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