Резиденція займає понад 120 гектарів.

Журналісти показали величезну резиденцію Віктора Медведчука, який втік від українського правосуддя, на Закарпатті в селі Жденієво. Маєток включає кілька будинків, ставки та відгороджену парканом гірську річку.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зазначається, що резиденція займає понад 120 гектарів, тому її складно обійти за один день. На території розміщені кілька будинків, ставки та навіть гірська річка, яку огородили парканом, і все це під наглядом співробітників поліції охорони.

Основний будинок - це дерев'яний палац в кілька поверхів, який має кілька входів. При цьому на першому поверсі стоїть радянський автомат "Газована вода". По сходах можна піднятися в вітальню, стіни якої завішані картинами, а на стелі люстри в кілька метрів та все це прикрашено позолотою.

У кімнаті також знаходиться камін із зеленого мармуру, який оточений диванами. На каміні напис на латині "Удача сприяє сміливим". Поруч висить срібляста дискокуля.

Крім того, в цій кімнаті стоять настільні годинники від іспанського бренду Soher, які робляться під замовлення, а їх вартість залежить від того, з якого металу вони зроблені. Ціна стартує від 300 тисяч гривень. Також у вітальні розташувалася іграшкова залізниця.

У будинку є ліфт на шість осіб, а в глибині палацу "сховалися" басейн та джакузі, спортзал з тренажерами та біговими доріжками, масажний кабінет, спа-зона й окрема сауна. Майже всі меблі в кімнатах "прикрашені" хутром диких тварин.

На території резиденції є ще один будинок - він призначений для гостей. У ньому обідні зали, зони для відпочинку та спальні. Будинок прикрашений мармуром, а на стінах картини з бурштину, оленячі роги та шкури бурих ведмедів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Російські війська бомблять міста, знищують інфраструктуру і масово вбивають мирне населення України.

27 лютого Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. Правоохоронці займаються встановленням місцеперебування Медведчука.

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