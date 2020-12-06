Приречені. Як помилки лікарів призводять до народження смертельно хворих немовлят

Народження дитини – чудова подія, але, на жаль, далеко не завжди. Бувають випадки, коли лікарі, навіть у найдорожчих приватних клініках, припускаються помилок. І немовля народжується не просто хворим, а приреченим на неминучі страждання й смерть.

Олена мріяла про другу дитину. Хотіла по повній насолодитися материнством. Адже перша донечка народилася ще у студентські роки. Тоді було маленьке місто, брак грошей і державний пологовий з байдужими акушерами та облупленими стінами. «Якщо чесно, не хотілося повторювати цей досвід. І тому, коли ми наважилися на планування другої дитини (ми на той момент вже жили в Києві), вирішили віддати себе в руки приватної медицини», - розповідає ТСН.Тижню жінка, яка воліє не називати свої реальні ім’я та прізвище.

Народжувати вдруге вона вирішила у тридцять п’ять. Акушера-гінеколога обрала з приватної клініки. В нього спостерігалася багато років і довіряла йому безмежно. Завагітніти відразу не вийшло. Спочатку стався викидень. А вже потім – нормальна вагітність. І це важлива деталь у нашій історії.

…Всім вагітним МОЗ рекомендує проходити комбіновані скринінги у певні періоди вагітності. Дослідження є надважливими, бо, між іншим, відповідають на питання генетичного здоров’я дитини.

«Сенс цих скринінгових програм - виявити вади розвитку у дітей, які не сумісні з життям, зробити переривання цієї вагітності, розуміючи, що цей плід приречений, що він не виживе», - розповідає ТСН.Тижню директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський.

За словами лікаря УЗД вищої категорії Олени Карлової, згідно з українським законодавством, можна перервати вагітність, за наявності відповідних станів, до 22-го тижня: «Це синдром Дауна, синдром Патау, синдром Едвардса, стани, несумісні з життям».

Протягом всієї вагітності комбінованих скринінгів усього три. Перший на 11-13 тижні. Другий – на 18-20. Та третій – на 30-32 тижні вагітності. Складаються вони з ультразвукового дослідження та біохімічного аналізу крові.

Олені на 11 тижні вагітності лікар запропонував здати «супер-точний генетичний аналіз»: «Скорочено він називається НІПТ. Це неінвазивний пренатальний скринінг, який начебто зі 100 відсотковою вірогідністю показує усі важкі генетичні патології у дитини».

Олена каже, що лікар вирішив спростити їй життя і зробив тільки НІПТ. Бо в усьому світі він вважається найнадійнішим.

«Тест коштував 14 тисяч гривень. Але коли йдеться про здоров’я моєї майбутньої дитини, в мене не було жодних вагань, я здала. Взагалі я дуже сумлінний пацієнт і виконувала всі вказівки лікаря – все, що він рекомендував. Все, що він прописував, все завжди приймала», - розповідає жінка ТСН.Тижню.

Результат тесту виявився чудовим. Ризик патологій – мінімальний. УЗД теж нічого не виявило. Довірений акушер-гінеколог більше нічого не пропонував. Тож про існування, а тим більше необхідність так званого комбінованого скринінгу жінка не знала. І тут є питання. Адже, за словами лікарки УЗД вищої категорії Олени Карлової, все-таки комбінований пренатальний скринінг є необхідним для всіх жінок.

Втім майбутня породілля Олена, мабуть, через високу довіру до НІПТу і лікаря, перестала турбуватись і шукати іншу думку. «Так було десь до 28 тижня. Тоді я раптово потрапила на два дні у стаціонар звичайного державного пологового. І там на УЗД мені вперше поставили багатоводдя. Я дуже здивувалася: чому його не бачили раніше? Тому що багатоводдя – це, в принципі, серйозна штука, яка буває у двох випадках: або якась інфекція у матері, або найперша причина – серйозні важкі патології у дитини, зокрема хромосомні», - розповідає вона.

Другу причину ніхто не розглядав. Адже супер-точний неінвазивний тест дав негативний результат щодо патологій. Якесь лікування призначили, але багатоводдя нікуди не зникло. Втім, жінку запевняли, що все добре.

…Народжувати Олена також вирішила у комфортному приватному пологовому. «Все було нормально, без якихось екстрених ситуацій. Але коли наша донечка народилася, у пологовій залі відразу була така, знаєте, жахлива тиша. Я не розуміла, що коїться, тому що всі лікарі разом замовчали, у них стали дуже серйозні обличчя. Дитину від мене забрали, тому що вона не заплакала, не закричала… Її реанімували на сусідньому столику», - згадує день пологів Олена.

Єдине, що породілля помітила - донечка була дуже крихітною. При обіцяних лікарями на УЗД три з половиною кілограми, немовля важило 2600. Уже в палаті Олена з чоловіком побачили, що мала виглядає дуже дивно.

«У неї була якась дивна голова, дивної форми, дивних розмірів… Дивні параметри кінцівок… Ручки були стиснуті у кулачки настільки, що навіть була зіпсована шкіра під пальчиками на долоні. Але лікарі нам нічого не казали… Десь на третій день я знайшла жахливу відповідь на всі наші запитання – ми дізналися, що лікарі підозрюють у нашої дитини синдром Едвардса. Все сходилось: вона весь час спала, вона ні на що не реагувала, в неї були якісь дивні рухи очами, тілом, якісь судоми», - згадує Олена.

З пологового мати з дитиною перевели до «Охматдиту». Страшний діагноз підтвердився – важка хромосомна патологія – Синдром Едвардса.

Це вкрай рідкісне захворювання. З 300 тисяч діток, народжених в Україні минулого року, тільки п’ять мають такий діагноз.

«Хвороба ця дуже важка і проявляється тим, що у дитини є безліч вад розвитку. Це можуть бути вади серця, вади розвитку нервової системи, специфічні аномалії кісткової системи…», - розповіла ТСН.Тижню лікар-педіатр мобільної паліативної служби дітям Київського міського дитячого діагностичного центру Юлія Базалук.

Ці всі вади виявили і у Марусі – донечки Олени. «90 – 95 % цих діток помирають протягом першого року життя. І саме так нам і сказали в «Охматдиті»: «Пологовий будинок просто відправив її до нас вмирати»», - каже Олена.

Але як так вийшло? Зразкова мама, готова на найдорожчі тести, готова платити дорогим приватним пологовим, оплачувати нагляд довіреного акушера-гінеколога… Невже немає жодної можливості уникнути такої трагедії для родини і виявити цю хворобу протягом вагітності?

Перший висновок можемо зробити вже. Олена здала тільки один аналіз крові – НІПТ, який показав, що патології немає. Лікар не наполягав на інших. А відтак перша порада - одного тесту мало. Класичний комбінований скринінг з УЗД Олена не робила, але окремо ультразвукове дослідження було.

«Коли вагітній жінці роблять УЗД, вже можна запідозрити за зовнішнім виглядом дитини якісь патології, - розповідає Юлія Базалук. – Щелепа, носик, голова своєрідної форми… Ці скринінги та УЗД діагностичні. Вони якраз спрямовані на те, щоб виявляти такі важкі захворювання».

ТСН.Тиждень відправив УЗД Олени в усі профільні висококваліфіковані професійні установи України, які займаються патологіями. Бо чомусь стає трохи моторошно, коли ти робиш усе, що каже лікар, а в результаті – трагедія.

На жаль, більшість спеціалістів відмовилось коментувати матеріали, пославшись на погану якість знімків. Проте з Харкова нам відповіли, що «на представленому УЗ-знімку профілю плода можна запідозрити гіпоплазію кісток носа і потовщення преназальних тканин». Це, до речі, і є ознаки синдрому, яких у Олени не побачив жоден лікар.

Ба більше! В жінки була купа «дзвіночків», які лунали, і акушер був зобов'язаний на них зреагувати. По-перше, вік. Їй було 35. До генетиків посилають, коли більше 35-ти. Але самі генетики радять звертатися жінкам уже після 30. По-друге, вік чоловіка. Якщо майбутній тато старший за дружину більше ніж на 7 років – пряме показання завітати до генетика. А в Олени з чоловіком різниця 10 років. По-третє, багатоводдя. І нарешті - викидень, який передував вагітності і стався на 6-му тижні. Природа ніби сама визначила нежиттєздатність плода.

«Якщо вагітність переривалась до 7-8 тижня, це пов’язано з генетичною якоюсь патологією», - переконаний директор Київського міського центру репродуктивної та пренатальної медицини В'ячеслав Камінський.

Як же на все це зреагував гінеколог, який вів Олену? За словами жінки, він зв’язався з лабораторією, щоб розібратись, як це сталось. «В своїх діях, я так розумію, він не вбачав ніяких проблем… І, в принципі, все – більше ми з ним не бачились, не спілкувались», - каже вона.

На камеру акушер-гінеколог Олександр Котов говорити відмовився, телефоном повідомив: «У нас були нормальні всі обслідування. Показань для консультації генетика там прямих не було… Тут є лабораторна помилка, в обстеженні є аналіз, який помилково негативний. Це хромосомна патологія, яка не діагностується по УЗД… Я розумію, що це сталося, і для нас це дуже серйозна річ, що таке трапилося. Я розумію, що реально це горе для людини».

Чому не побачили в пологовому? Генеральний директор пологового будинку «Лелека» Валерій Зукін розповідає, що, по-перше, це не є «метою нашого дослідження у третьому триместрі». «По-друге, якщо ми навіть це й знайшли, наприклад, зробили діагностичний амніоцентез, то, що б ми робили далі?», - каже він.

Головний лікар особисто оглядав Олену та немовля після пологів: «В першу добу ми їй призначили каріотип. Я – лікар, а не ясновидющий, тому, коли був каріотип, в якому була визначена трисомія 18-1 хромосоми, породіллі про це повідомили в «Охматдиті», відправили туди каріотип».

А що ж відповіла лабораторія, в яку акушер-гінеколог Олександр Котов відправив кров на дослідження? Насправді сам аналіз в ній не робили. Кров на дослідження відправляють у США. Звідти Олені надійшов лист. ««У вашої дитини мозаїчна форма синдрому Едвардса» - тоді її могли не побачити. Але, по-перше, форма не мозаїчна, це повна форма. Мозаїчна – це коли частина клітин уражена цим розстроєнням хромосоми, а частина клітин – нормальні. А у нас повна форма, її не могли не побачити», - розповідає Олена.

Жінка написала заяву в поліцію. Бо в її історії дуже багато питань. «Я прагну справедливості, я не хочу повторення таких ситуацій у будь-кого, у будь-яких людей. І я хочу, щоб винні понесли за це відповідальність», - підкреслює вона.

Слідство тільки розпочалось. І воно потрібне, бодай, для того, аби розірвати ланцюг безвідповідальності. Коли фаховий акушер покладається на один-єдиний аналіз, а приватна клініка, в якій він працює, - ні причому. Коли спеціаліст на УЗД раптом сліпне і не бачить явних відхилень. Коли лабораторія надсилає недостовірні результати і взагалі працює за кордоном - далеко від української юрисдикції. Коли майбутня мати не може вірити нікому, а держава створила такі правила гри, що винного, майже напевно, не знайдуть.

Ірина Курило, Владислав Лазар, Олег Гаращенко, Олександр Коломієць, Денис Ярошенко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter