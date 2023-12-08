Він сказав, чи "на часі" святкові заходи.

Боєць батальйону "Айдар" Стас "Осман" Бунятов висловився щодо доцільності встановлення новорічних ялинок у містах під час війни.

У своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер" український боєць закликав не забувати, що в Україні ростуть діти, для яких святкова атмосфера має значення. "Так, наразі це не супер-важливо , але пам’ятайте що у нас є маленькі діти, яким попри війну і ракети, фронт і втрати, в 4 рочки треба бачити ялинку, вірити в Санту, отримувати подаруночки, навіть якщо немає батьків", - написав вын.

"Осман" зазначив, що військові надають допому українському дитячому будинку, який виїхав в Туреччину. "Скажете: "Не на часі?". Та клав я б*лт на того, хто придумав цю фразу, для них зараз і наші життя "не на часі". Будьте людянішими, тим паче на ялинку ніхто з бюджету кошти не виділяє, досить зрадо**бити з приводу та без", - додав він.

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Ялинки у містах під час війни

Як відомо, вже другий рік в українському суспільстві триває дискусія щодо доцільності встановлення ялинок на головних площах під час повномасштабної війни.

Суперечки тривають не лише через моральний аспект цього питання, а й через фінансовий: люди питають, чи треба витрачати гроші на ці роботи, коли потреби армії є більш нагальними. Крім того, Україна стикається з дефіцитом у власній енергосистемі.

Деякі адміністрації пропонували встановити ялинки коштом бізнесу, а не за бюджетні гроші.

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