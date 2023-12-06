Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець, на верхівці Герб України - символ нашої державності, національної гідності та сили.

Сьогодні, 6 грудня, в день Святого Миколая, на Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці країни.

"Наша ялинка, як і минулого року, - штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації − "Хоробрі серця", присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України - символ нашої державності, національної гідності та сили", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Також він поінформував, що поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам. Та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

За його словами, за донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку.

"Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", - додав Кличко.

Ялинка 2023 в Києві - останні новини

В Києві станом на 5 грудня запрацювали вісім майданчиків з продажу хвойних дерев та новорічних прикрас, їхня кількість щоденно буде збільшуватися.

Офіційні ялинкові ярмарки працюватимуть з 4 по 31 грудня, загалом планується відкрити 150 локацій. Ознайомитись з переліком 150 точок продажу ялинок на території усіх районів столиці можна на офіційній сторінці Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у Facebook.

5 грудня у Львові біля Оперного театру засвітили головну ялинку міста. Цьогорічна ялинка заввишки 14 метрів. Її місту подарували жителі Білогорщі Йосип і Галина Панас, які взяли участь у відкритті. Вони вирощували дерево на своєму подвір’ї понад 20 років.

Подружжя зазначило, що дуже любить цю ялинку, але для їхнього подвір’я вона вже стала завеликою, тому вирішили подарувати її містянам. На згадку їм подарували пам’ятну монету із зображенням засновника міста короля Данила Галицького.

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