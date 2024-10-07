Через повномасштабну війну Росії українці як нація старіють прискореними темпами.

До 2040 року в Україні може залишитися приблизно 25 млн населення. Такий прогноз під час заходу щодо шляхів розвʼязання демографічної кризи дала перша заступниця міністра соціалної політики Дарія Марчак.

За її словами, через повномасштабну війну Росії українці як нація старіють прискореними темпами. Так, нині на підконтрольній території України проживає близько 31 млн населення, ще 5 млн — за кордоном і до 5 млн — на тимчасово окупованих територіях.

"У нас негативні тенденції щодо перспектив кількості населення. ... Але є хороша новина: якщо добре підійти з тими викликами, які у нас є, ми можемо покращити прогноз щодо кількості населення на 5 млн громадян", - розповіла заступниця міністра.

Відео дня

Демографічна криза в Україні - останні новини

У серпні стало відомо, що в Україні смертність вже втричі перевищує народжуваність. Так, за даними Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому зафіксовано 250 972 смертей. Таким чином, на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих.

Вас також можуть зацікавити новини: