За словами політика, йдеться як про дівчат, так і про хлопців.

Понад 60% українських студентів, які навчаються у Польщі, планують повертатися додому після здобуття освіти. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі "Вечір.LIVE".

Посилаючись на соціологічне дослідження, яке проводилося серед молоді, він наголосив:

"Не потрібно вважати, що якщо наші діти поїхали умовно до Вроцлава і Варшави навчатися, то вони вже втрачені для держави. Ми нещодавно проводили соціологічне дослідження, яке свідчить, що понад 60% наших студентів, які навчаються у Польщі, кажуть, що після навчання вони планують повертатися до України".

За його словами, українські студенти не обмежуються умовою, що має бути обов'язково мир в Україні.

"В них немає такого обмеження, як мир. В них є обмеження, коли вони завершать навчання, незалежно від того, що буде в країні, студенти будуть повертатися, тому ми їх не втратимо", - запевнив нардеп.

Дунда додав, що у цьому випадку йдеться як про дівчат, так і про хлопців.

"Але все одно ми повинні ставити на нашу науку та освіту, щоб діти не виїжджали, а навчалися та працювали в Україні", - зауважив політик.

Навчання студентів в Україні

Раніше міністр освіти на науки України Оксен Лісовий заявив, що ситуація з абітурієнтами у майбутньому погіршуватиметься. За його словами, студенти йдуть туди, де привабливо, а не там, де є пільги.

"У нас буде ще й демографічний спад, який поки що ми ще на випускниках/вступниках не відчуваємо. Так, є певний обсяг втрат і, найгірше, є обсяг втрат найбільш здібних молодих людей, найбільш здібних вступників. Безумовно, кожна країна конкурує за здібну людину і прагне створити для неї відповідні програми. Питання в привабливості нашої вищої освіти", - розповів міністр.

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