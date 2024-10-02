У 2041 року населення може становити 28,9 млн осіб.

Кількість населення в Україні за наступні 25 років скоротиться на 10 мільйонів, за прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, викладеному у затвердженій Кабміном Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року.

"З урахуванням викладених викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій або припинення чи скасування воєнного стану в Україні, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн. осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн. осіб", - йдеться у стратегії.

Зазначається, що причинами цього є війна, масштабна зовнішня міграція, низький рівень народжуваності, високий рівень передчасної смертності, масові вимушені переміщення населення в межах України та інші чинники.

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При цьому вказується, що на 5 грудня 2001 року чисельність населення України становила 48,5 млн. осіб, на липень 2024 року населення країни оцінювалося в 35,8 мільйона осіб, з яких 31,1 мільйона осіб жили на підконтрольних українській владі територіях.

У документі наголошують, що "Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати демографічні ризики та пом’якшити загрози, забезпечити збалансоване довгострокове відтворення населення. Також вказується на необхідність "формування середовища, сприятливого для народження та виховання дітей, із забезпеченням економічної самодостатності сімей". Окремо наголошується на необхідності повернення в Україну тих українців, які нині проживають за кордоном.

У Кабміні зазначають, що можливих сценаріїв розвитку ситуації демографічних викликів є два: інерційний і сценарій змін. Інерційний сценарій не передбачає додаткових інструментів впливу. При цьому чисельність населення України в кордонах 1991 року, за оцінкою демографів, може знизитися до 28,9 млн осіб на 1 січня 2041 року.

Сценарій змін передбачає схвалення цілісної Стратегії, забезпечення гідного рівня та якості життя, створення умов для повернення громадян України із-за кордону, мінімізацію наслідків збройної агресії. За цим варіантом чисельність населення може становити на 1 січня 2041 р. 33,9 млн осіб.

Чи планують українці виїжджати з країни

За даними Київського міжнародного інституту соціології, попри те, що триває війна в Україні, абсолютна більшість українців - 79% - заявили, що навіть у разі отримання громадянства США чи країни ЄС все одно залишилися б в Україні.

Водночас у квітневому опитуванні близько третини українських біженців у квітневому опитуванні заявили, що планують повернутися в Україну і майже стільки ж - не планують.

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