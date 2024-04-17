Наразі телеканали мають транслювати не менше, ніж 90% загального часу ефіру українською мовою.

З 17 липня цього року набирає чинності закон "Про медіа", який збільшує вимоги щодо використання державної мови в ефірах українських програм, повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Відтак, за три місяці використання недержавної мови в ефірах допускається лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах. А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською", – пояснив Кремінь.

За його словами, це допоможе уникнути українсько-російської двомовності в теле- та радіоефірах. Адже така практика й донині існує на загальнонаціональних телевізійних каналів.

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"З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!", - зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, зокрема і фільми, не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 год

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