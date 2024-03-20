Вони зупинилися на 1505 правці.

19 березня Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України розглянув 660 правок до нового закону про мобілізацію.

Як повідомляє народна депутатка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook, вони дійшли до розділу змін до 23 статті щодо відстрочки від призову, якого стосуються декілька сотень правок. Через це Комітет вирішив підготувати загальні правки, які б враховували попередні рішення.

Мова йде про відстрочку для військовозобов’язаних:

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органів державноі влади;

органів місцевого самоврядування;

осіб з інвалідністю;

осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;

тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном;

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);

членів сімей І та ІІ ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами І чи ІІ групи інвалідності у разі відсутності інших;

науковців та працівників закладів вищої та передвищоі освіти;

тих, чиї родичі зникли безвісти;

тих, чиї близькі родичі загинули;

звільнених з полону.

За словами Фріз, всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроекту у Раді.

Вона також повідомила, що вчора Комітет підтримав:

можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати службу після навчання в цих в/ч.;

електронний кабінет як право, а не обов’язок;

відхилення електронних повісток;

нову редакцію щодо громад із постійним населенням до 10 тисяч осіб у частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост.

Новий закон про мобілізацію: останні новини

Як відомо, нову версію законопроекту про мобілізацію Кабмін передав до парламенту у січні цього року.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець тоді заявив, що цей документ порушує норми Конституції України. Вже шодом він закликав підтримати його, запевнивши, що зауваження виправлять до другого читання.

На початку лютого Рада проголосувала за документ у першому читанні. Згодом повідомлялося, що до цього законопроекту надійшло 4195 поправок він народних депутатів.

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