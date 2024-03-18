Щойно законопроект буде збалансовано, він потрапить до сесійної зали парламенту.

У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в рамках роботи над законопроектом про мобілізацію шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом.

Як заявив народний депутат, заступник голови Комітету Єгор Чернєв, при цьому має бути перекрита лазівка для ухилянтів, коли доглядачами людини оформляють відразу кількох осіб.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - наголосив депутат.

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За словами Чернєва, Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони, а з іншого - втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Він також зауважив, що щойно законопроект буде збалансовано, він потрапить до сесійної зали Верховної Ради.

Законопроект про мобілізацію - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Чернєв розповів, що профільний комітет продовжує розглядати правки до законопроекту про мобілізацію, їх пройдено вже близько 700.

За словами депутата, роботу над проектом закону гальмує те, що деякі з народних обранців приходять на засідання комітету і намагаються "протягти" у документ "абсолютно популістичні правки".

Чернєв сподівається, що упродовж наступного тижня під час засідання комітету вдасться розглянути всі 4 тис. 300 правок, і потім законопроект направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні. За його словами, з правками у комітеті можуть впоратися за два тижні.

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