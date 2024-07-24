При цьому, підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

З 24 липня відокремлені закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Як повідомила прес-служба паспортного сервісу, для отримання послуг вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони "Резерв+" за допомогою QR-коду.

Наголошується, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

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"Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія)", - заявили в ДП "Документ".

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

● оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

● обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

● обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Закордонні паспорти для чоловіків

В квітні Кабінет міністрів ухвалив рішення стосовно того, що військовозобовʼязані чоловіки 18-60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України виключно на території України. Про це йдеться у постанові № 443 від 23 квітня 2024 року.

В МЗС тоді пояснили, що ця постанова щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

"Консульські послуги МЗС надаються громадянам України в закордонних дипломатичних установах, а саме у посольствах, генеральних консульствах і консульствах України. ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України", – йшлося у заяві.

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