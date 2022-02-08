Розмір застави становить 718 тис. грн.

Колишній суддя Микола Чаус вніс заставу, щоб вийти з-під домашнього арешту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника УНІАН, Чаус вчора вніс кошти застави, розмір якої становить 718 тис. грн.

Разом з тим, в прес-службі Вищого антикорупційного суду зазначили, що наразі офіційного підтвердження від бухгалтерії суду стосовно застави в них немає.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні $150 тис. хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

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У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

4 серпня ВАКС обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

15 листопада прокурори скерували обвинувальний акт щодо Чауса до Вищого антикорсуду для розгляду по суті.